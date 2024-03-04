نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة في مصر لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت النيابة العامة بتسهيل عملية الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2024 برقم السيارة إلكترونيًا، وهي خدمة مجانية تقدم لجميع المواطنين لتحقيق التيسير في الحصول على هذه المعلومات في مختلف المحافظات.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور

1. قم بزيارة موقع النيابة العامة [هنا].

2. اختر القسم المخصص للاستعلامات.

3. قم بإدخال رقم رخصة القيادة ورقم السيارة.

4. سيظهر لك الموقع إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2024.

للإضافة: يمكنك الآن الاستعلام مجانًا عن مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2023 (أونلاين).

خدمات إضافية

- زيارة موقع وزارة الداخلية [هنا] للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة عبر الهاتف.

- تسديد مخالفات المرور أونلاين من خلال خدمة النيابة العامة للمرور [هنا].

- التظلم من مخالفات المرور برقم السيارة وإصدار شهادة مخالفات المرور.

طريقة دفع المخالفات

لسداد مخالفات المرور برقم السيارة أونلاين، قم باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة صفحة النيابة العامة للمرور [هنا].

2. إدخال اسم مالك السيارة.

3. كتابة اسم قسم المرور التابع لصاحب السيارة ورقم وحروف السيارة.

باستخدام هذه الخدمات الإلكترونية، يمكن للمواطنين الحصول بسهولة على معلومات مفصلة حول مخالفات المرور وتسديدها عبر الإنترنت.