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أحمد جودة - القاهرة - عاجل وزير التربية والتعليم الفني يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة .. تعرف على الجدول بالتفاصيل



عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا هاما اليوم مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

عاجل وزير التربية والتعليم الفني يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على الجدول بالتفاصيل

مناقشة شاملة وطمأنة للطلاب

هدف الاجتماع إلى طرح مناقشة مفتوحة حول جدول امتحانات الثانوية العامة، باعتبار اتحاد طلاب مصر الممثل الشرعي للطلاب وأكثر الجهات صلة بقضاياهم. وخلال الاجتماع، حرص الوزير على طمأنة الطلاب بأن الوزارة حريصة على مصلحتهم في المقام الأول، وأنها تعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة الامتحانات.

جدول يراعي فترات الراحة

أكد الدكتور حجازي أن جدول الامتحانات قد تم تصميمه بعناية فائقة لضمان فترات زمنية كافية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة، حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة والاستعداد بشكل جيد لكل امتحان.

مواعيد محددة ومراعاة للمناسبات

و أوضح الوزير أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل. بينما ستبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

توفير الوقت الكافي لكل شعبة

و حرصت الوزارة خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة، لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة. كما تهدف الوزارة من خلال تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية إلى إزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة كامل