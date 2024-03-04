نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة؟.. ننشر رسميا جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة؟.. ننشر رسميا جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة؟.. ننشر رسميا جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.. عقد اليوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة، بهدف توفير الفرصة المناسبة للطلاب للمراجعة. وأشار إلى أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل. وهذا يمنح الطلاب فرصة كافية لإجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع، التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة. كما أكد أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

ولفت الدكتور رضا حجازي، إلى أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورًا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله. شدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ستكون بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة لتكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل. كما أكد الوزير على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

أوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book" كما كانت العام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة وسيُسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان. وأشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، الذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وعقب الاجتماع، اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة للإعلان عنه. ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.