التموين تطرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن سكر من أي منشأ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 05:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر القصب الخام، من أي منشأ، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 15 – 30 أبريل أو من 1 إلى 15 مايو 2024، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 9 مارس، فى إطار الحرص على استمرار تعزيز المخزون الاستراتيجى، حيث تطرح الوزارة السكر الأبيض المعبأ بمعارض أهلا رمضان 2024، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو .

على جانب آخر، تستمر مصانع إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلى وطرحه بالأسواق.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان، وطرحها بأسعار مخفضة، فضلا عن توفير المنتجات الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.