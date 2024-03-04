المرور تعلن تعيين خدمات مرورية تزامناً مع رفع كفاءة وتوسعة محور العبور من إمتداد محور محمد نجيب إلى طريق القطامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 05:30 مساءً -

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيد أعمال رفع كفاءة وتوسعة محور العبور بالوصلة من إمتداد محور محمد نجيب، وصولاً لطريق القطامية القديم، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور محمد نجيب، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور العبور بالإتجاهين إعتباراً من الساعة 12 صباح غداً الثلاثاء 5 مارس الجارى، ولمدة 15 يوم ليلاً ونهاراً.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.