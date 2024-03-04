التصويت فى انتخابات رابطة النقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 05:30 مساءً -

يتواصل داخل نقابة الصحفيين التصويت فى انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين لاختيار (رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - ستة أعضاء)".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين بنقابة الصحفيين أعلنت أنه فُتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من السبت 17 حتى الإثنين 19 فبراير 2024م، مؤكدة أن الانتخابات تجرى يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2024م من الساعة الرابعة عصرًا، وحتى الساعة السابعة مساءً بالدور الرابع فى النقابة".

ويترأس اللجنة المشرفة على الانتخابات، الناقد الرياضى شوقى حامد، وتضم فى عضويتها الناقد الرياضى الدكتور طارق الأدور، والناقد الرياضى خالد عبد المنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.