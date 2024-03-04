جامعة القاهرة عن حكم بحبس رئيسها: يتعلق بالصفة وليس بالشخص.. وغير واجب النفاذ وقيد الاستئناف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 05:30 مساءً -

قال الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.

وأكدت جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، موضحة أن مثل هذه الاحكام تصدر بشأن القيادات الادارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.

وأكدت جامعة القاهرة، أنها تنفذ الاحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل إنها امتنعت عن تنفيذه، وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.

وأهابت جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الأمر في غير سياقه.