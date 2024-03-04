موعد شم النسيم ومواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024.. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتصدر الاحتفالات الشعبية بجمهورية مصر العربية احتفال شم النسيم، والذي ينتظره مختلف الفئات في ضوء وجود بعض المراسم الاحتفالية كتجمع العائلات وتلوين البيض والتوافد للملاهي وأماكن اللهو، علاوة على تناول بعض الأطعمة ومن أهمها الفسيخ المصري والملوحة والرنجة وغيرها، وسوف نجيب عن التساؤلات المتعددة حول موعد شم النسيم فتابعونا.

موعد شم النسيم 2024

ورد العديد من التساؤلات بجمهورية مصرالعربية عن موعد شم النسيم 2024، وهل سيتزامن ذلك مع أيام شهر رمضان المبارك، وبناءً على الأجندة الخاصة بالعطلات الرسمية التي تتبع مجلس الوزراء المصري، فقد تقرر الآتي:

من ضمن المقرر أن موعد شم النسيم 2024 هو يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو.

لذا فمن المستبعد توافق موعد شم النسيم مع أيام شهر رمضان المعظم.

مع الأخذ في الحسبان عدم وجود عطلات رسمية بشهر رمضان بخلاف العطلات الأسبوعية يومي “الجمعة، السبت”.

مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2024

تم تحديد المواعيد للإجازات الرسمية بعام 2024 بمجلس الوزارء على النحو التالي: