نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الشيخ زايد بعد تجميد واستبعاد مجلس الإدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تجميد واستبعاد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، المدير التنفيذي، المدير المالي، ومدير النشاط الرياضي.

وبناء على القرار تم اليوم الإثنين إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة لجنة مشكلة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة وبإشراف ومتابعة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

وذلك وفقًا لأحكام اللائحة المالية للهيئات الرياضية، وذلك إلى لجنة مؤقتة لتولي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره برئاسة محمد مختار خليفه صميدة وباقي أعضاء اللجنة وهم:-

محمد شحاته جلال.. نائب، فهد أحمد محمد.. أمين صندوق، أمير أحمد محمود.. عضو، محمد محمد الصاوي.. عضو، يوسف سيد يوسف..عضو، أحمد علي عبد العليم..عضو، مي حمدي متولي.. عضو، أميرة سامي.. عضو شباب، أميرة جمال..عضو شباب.

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