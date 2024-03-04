أحمد جودة - القاهرة - احذرها.. حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات 2024 في مصر

في ظل التعديلات المستمرة التي تشهدها بنود القوانين، وبخاصة فيما يتعلق بالمعاشات، حرصت الحكومة على ضمان وصول المعاشات إلى من يستحقها بالفعل، ومنع استغلال الأشخاص الذين يحاولون الحصول على المعاشات دون وجه حق.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الحكومة عن قرار بإيقاف صرف المعاشات لمن لا يستحقها، وعدم منح المستحقات لهم، مما أثار قلقًا واهتمامًا كبيرًا بين المواطنين. لذا، بدأ عدد كبير منهم بالبحث والاستفسار حول الحالات التي يتم فيها إسقاط المعاش عن الشخص، وما هي التفاصيل المتعلقة بهذا القرار. من خلال متابعتك لبوابة دوت الخليج الإلكترونية، ستتعرف على هذه النقاط والتفاصيل بشكل مفصل.

حالات إسقاط المعاشات 2023

يوجد عدة حالات يسقط عنها المعاش قامت الحكومة بكشفها، جاءت على النحو التالي:

الحالة الأولى: من الحالات التي يسقط عنها المعاش في حالة وفاة المتقاعد فإن المعاش يجب أن يتم توقفه على الفور وذلك بعد الوفاة مباشرة.

الحالة الثانية: وهي الحالة التي يقسط عنها المعاش زواج الأرملة أو المطلقة فإن المعاش في هذه الحالة يتم وقفه نهائيا.

الحالة الثالثة: يسقط المعاش في حالة إثبات أن المتقاعد لديه أي نشاط تجاري أخر ويحقق أرباح كبيرة من خلاله فإن المعاش سوف يتوقف مباشرة.

الحالة الرابعة: وفي تلك الحالة يسقط المعاش إذا كان المستفيد يحصل على دخل حكومي إضافي أو حتى يمارس أي عمل.

الحالة الخامسة: ويتم هنا السقوط عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ولك يستثنى بعض الحالات والتي منها (وجود عجز عن الكسب أو حتى زوال حالة العجز).

الحالة السادسة: على الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، فقد يستمر صرف المعاش حتى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية أو حتى نهاية تلك السنة.

نصائح لاستمرار استحقاق المعاش في مصر

يوجد بعض النصائح التي تقدمها الحكومة لجميع المواطنين من أجل أن يتم استمرار المعاش وعدم قطعه وتتمثل تلك النصائح في النقاط التالية: