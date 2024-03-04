مصر.. بدء جولة مفاوضات التهدئة بقطاع غزة لليوم الثاني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - بدأت جولة مفاوضات التهدئة بقطاع غزة لليوم الثاني بالقاهرة، بين أطراف تضم مصر وقطر وحماس والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت مصادر مصرية مطلعة، أكدت أمس الأحد، استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن مباحثات الدوحة والقاهرة تجرى بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى وفد من حركة حماس، استكمالًا لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير.

وأشارت إلى أن مباحثات التهدئة في الدوحة والقاهرة، هدفها التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.