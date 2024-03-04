شكري يبحث مع وزيرة الخارجية الهولندية سبل إنهاء الحرب فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:31 مساءً - ترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين المباحثات الموسعة مع الوفد الهولندي برئاسة الوزيرة هانكي بروبنز سلوت.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن المشاورات بين الجانبين تناولت مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها فى مجالات متعددة، وبحث سبل إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف الآخرين، بالإضافة إلى التدمير الكامل للبنية التحتية في القطاع.