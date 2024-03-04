تحت رعاية الرئيس السيسى.. مبادرة "كلنا واحد" تطرق بيوت المصريين في المحافظات وتوزع عبوات غذائية بالمجان "فيديو وصور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:32 مساءً -

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، قامت وزارة الداخلية بتوزيع عبوات غذائية "بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات.

وجاءت هذه المبادرة استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجاً لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات "بنى سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية"، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وجاءت تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهدت المبادرة توجيه مأمويات إلى كافة المحافظات لتوزيع مساعدات عينين على قاطنى المناطق الأولى بالرعاية في هذه المحافظات، خاصة المراة المعيلة، ولم يقتصر توزيع المساعدات على الأماكن التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنيين، إنما امتدت إلى مقار أقامتهم وأماكن عملهم، حيث حرصت وزارة الداخلية على أيصال المساعدات إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية.

ووجه المواطنيين الشكر إلى الرئيس السيسى على المبادرة واهتمامه بالمواطنيين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.



























