على معلول يتحدى أحمد فتوح فى صراع الجبهة اليسرى فى نهائي كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 06:32 مساءً - يواصل الأهلى والزمالك استعداداتهما للمواجهة القوية فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

صراع الجبهة اليسرى

ويتسلح النادى الأهلى بالتونسى على معلول في الجبهة اليسرى لإمداد المهاجمين بالهدايا التي يقدمها فى المباريات، لذا يعد من أهم مفاتيح اللعب فى القلعة الحمراء ومصادر الخبرة القادرة على تحويل المباريات لصالح المارد الأحمر.

وخاض على معلول حتى الآن مع الأهلى 276 مباراة نجح خلالها في تسجيل 51 هدفا وصنع 80 هدفا آخر لزملائه.

وفي المقابل، تنفست جماهير الزمالك الصعداء بعدما أصبح أحمد فتوح جاهزاً لمواجهة القمة بعد المشاركة في مباراة الداخلية الماضية، ليكون أحد الأوراق الرابحة التي سيعتمد عليها البرتغالى جوزيه جوميز فى القمة.

وخاض أحمد أبو الفتوح مع الزمالك 134 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 هدفا لزملائه.