نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق دورة التوعية المجتمعية للشباب الثانية بشرم الشيخ بالتعاون بين الأزهر والشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الإثنين فعاليات دورة التوعية المجتمعية الثانية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، والتي يحاضر فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدى ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 100 طالب من (10) جامعات مصرية، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشهد اليوم الأول محاضرتين وورشة عمل مع طلاب الجامعات المشاركين في الدورة التوعوية، وجاءت الندوة الأولى عن وظيفة الإنسان في الكون وكيفية مواجهة الإلحاد بالعقل والمنطق، بينما جاءت الندوة الثانية عن كيفية مواجهة ظاهرة الانتحار.. الأسباب والعلاج، والتي بينت أهمية قيمة الحياة في الإسلام، وورشة عمل عن أهمية الحرية الشخصية المسؤولة وكيفية التعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، حاضر خلالهم الدكتور سامي حجاج، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ عبدالقادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وبيَّن أعضاء مركز الأزهر للفتوى وظيفة الإنسان في الكون وأنه مخلوق لعبادة الله وأنه مخلوق على الفطرة السليمة، مقدمين الأدلة على حاجة الإنسان للدين ودوره في سعادته في الدنيا والآخرة، مشددين أن الابتعاد عن الدين أحد أسباب التعاسة والحزن والكآبة، متطرقين لحيل المشككين في الدين وأنهم يعملون على إنكار البديهيات العقلية واجتزاء النصوص فضلا عن التدليس في العرض والمعالجات المنطقية، متناولين سبل العلاج في التعامل مع هؤلاء المشككين.

كما تناول أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى موضوع «قيمة الحياة»، مبينين توجيه الشرائع السماوية إلى حفظ النفس وأن حب البقاء غريزة فطرية، موضحين أسباب لجوء البعض إلى محاولة الانتحار وذلك بسبب التعرض لضغوط الحياة أو الاضطراب النفسي أو الشعور بالفشل أو الإدمان، مؤكدين أن كل قضاء الله خير، متناولين عوامل التغلب على تحديات الحياة والتي أهمها: تقبل الواقع والتسليم بقضاء الله والتغيير الذاتي وعدم التعويل على الآخرين واستثمار أوقات الفراغ في اكتساب وتجربة مهارات جديدة وأنشطة حياتية جديدة والابتعاد عن الضغوطات ومواطنها.

ويحضر الدورة التدريبية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ (100) طالب من (10) جامعات مصرية هي: (الأزهر- القاهرة- بنها- عين شمس- حورس- بني سويف- بني سويف الأهلية- السويس- كفر الشيخ- المنصورة).

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف قد أطلق برعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكتوبر 2018م، بهدف تعزيز استقرار المجتمع المصري، من خلال تقوية الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة، وتأهيل المقبلين على الزواج، ومواجهة الظواهر السلبية، من خلال الندوات الجماهيري واللقاءات الحوارية والدورات والبرامج التدريبية.