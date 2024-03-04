وزير الخارجية: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة ملحة لاحتواء الأوضاع الإنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 07:29 مساءً - قال وزير الخارجية سامح شكري إن الرؤية المصرية متسقة مع الرؤى العربية والإسلامية، وتقوم على رفض التهجير وتمرير المساعدات الإنسانية وكذلك وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الوصول إلى وقف إطلاق النار أمر جوهرى لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، بالإضافة إلى مراعاة اقتراب شهر رمضان.

واستطرد أن الوضع الإنساني يتطلب العمل بشكل فوري على وقف إطلاق النار، موضحا أن هناك حاجة ملحة لارادة سياسية للوصول إلى هذه النقطة.

وأشار إلى تصريحات نائبة الرئيس الامريكى كامالا هاريس حول ضرورة وقف إطلاق النار فورا، موضحا انه من المهم ان تتواكب هذه التصريحات مع خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف في اسرع وقت ممكن في اطار ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في هذا الإطار.