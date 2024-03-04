نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصدّع أزمة السجائر في مصر.. تأثير ندرة الدولار وخطط التوسع لتحقيق الاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أن الشركة ليست غير متأثرة بالتحديات التي تواجه مصر، معبرًا عن تفاعلها مع الأوضاع الراهنة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة نقصًا في المعروض بسبب نقص المواد الخام وتقلبات الدولار، مع تداخل جشع التجار.

وأشار "أمان" خلال اجتماع الجمعيتين العادية وغير العادية إلى أن الشركة تسعى لتحقيق أعلى مستوى إنتاج، حيث وصلت إلى 70 مليار سيجارة سنويًا في العام الذي قبل الماضي، مقابل 50 مليار في السنة المالية الماضية.

وأكد أن أزمة السجائر ستنتهي بعد عيد الفطر المبارك، حيث سيتم ضخ كميات تلبي جميع احتياجات الطلب.

وفي خطوة تعزز قدرة الشركة على تحقيق خططها، وافقت الجمعية على توقيع اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار، تغطي احتياجاتها السنوية، مع التوجه نحو احتياجات توسعية قد تصل إلى 700 مليون دولار.

وأشار إلى دعم الشركة الإماراتية كشريك مهم في هذه العمليات.

وأوضح "أمان" أن بنكي الإمارات دبي وسي آي بي سيقدمان التسهيلات الائتمانية الرئيسية المطلوبة لتعزيز قدرات الشركة.

وأشار إلى جهودها في التواصل مع الموردين لضمان توفير كميات كافية من التبغ، خاصةً مع الاعتماد على المحصول الموسمي. وأعلن عن نيتها استيراد كميات إضافية لتلبية احتياجات خطتها التوسعية.

وختم "أمان" بالتأكيد على قدرة الشركة على تلبية حجم الإنتاج المطلوب، حيث يتجاوز إنتاجها لهذا الشهر 4.5 مليار سيجارة، مع توزيع سنوي يبلغ 3.5 مليار عبوة سجائر.