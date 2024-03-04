أحمد جودة - القاهرة - استفد من عروض بيم لشهر رمضان 2024 ووفر من مصروف بيتك.. خصومات تصل إلى 70%

عدد كبير من الأشخاص يرغبون في معرفة عروض بيم لشهر رمضان 2024، فمن المعروف أن هذا الهايبر يتيح عدد لا حصر له من العروض على مختلف المنتجات من ضمنها السلع الغذائية، لذا يتم التساؤل بصورة مستمرة عن عروض هذا الهايبر لكي يتم الاستفادة منها وفيما يلي سوف ارفقها لكم.

عروض بيم لشهر رمضان 2024



هايبر بيم يتيح عدد كبير للغاية من العروض التي لا تحصى من ضمنها ما يلي:

سعر لانشون رومي بالجبنه يكون بنحو 36 جنيه مصري.

كذلك سعر جبنه مثلثات التي يكون عددها 24 قطعه يكون بما يقرب من نحو 44 جنيه مصري.

هذا بجانب أن سعر شامبو للرجال يكون بنحو 67 جنيه مصري.

كذلك أن سعر كيس لحم مفروم المراعي يكون بما يقرب من نحو 59 جنيه مصري.

هذا بالإضافة إلى أن سعر جل غسيل بلاك برسيل يكون بما يقرب من نحو 59 جنيه مصري.

كذلك أن سعر شامبو صانسيلك يكون بما يقرب من نحو 49 جنيه مصري.



عروض شنط رمضان في سوبر ماركت بيم



يقوم سوبر ماركت بيم بتقديم العديد من الشنط الخاصة بشهر رمضان الكريم التي يكون بها كل مستلزمات المتعلقة بك، وذلك من السلع الغذائية التي يحتاجها كل منزل بشكل يومي هذا بجانب أنه يوجد بتلك الشنطة كيسان من المكرونة وأيضا كيس واحد من السكر، بالإضافة إلى كيس واحد من الأرز علاوة على زجاجة واحدة من الزيت، وأيضا كيس واحد من الملح بالإضافة إلى برطمان واحد من الصلصة وأيضا كيس أرز بسمتي، علاوة على عدس أصفر وتتسم الأسعار أنها تكون ملائمة لكل المواطنين.