إهداء من المتحدة.. عمرو الفقى ينشر فيديو لأهم الأعمال الدرامية خلال 62 عاما

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 09:32 مساءً - نشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيديو إهداء من الشركة المتحدة بمناسبة مرور 62 عامًا على تأسيس التليفزيون المصرى، وتضمن العديد من الأعمال المهمة في ذاكرة التليفزيون التي حققت نجاحًا كبيرًا في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

الفيديو جاء مصحوبًا بأغنية المطرب مدحت صالح الشهيرة، والذى سبق وغناها خلال احتفالية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العام الماضى. وتراهن الشركة المتحدة خلال العام الجارى فى سباق دراما رمضان على أعمال منوعة ما بين التراجيديا والكوميديا بالإضافة للتاريخية عبر أعمال تستكمل بها الريادة الفنية لمصر فى المنطقة العربية من المحيط للخليج، وذلك خلال مسلسلات لأهم النجوم والنجمات على الساحة الفنية.