انت الأن تتابع خبر بعد اعتماده رسميا .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

يهدف الاجتماع إلى طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

أكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع