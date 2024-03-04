دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الإسكان عن طرح قطع أراضي استثمارية، والتي يتم التقديم عليها من خلال التوجه لمقر هيئة المجتعات العمرانية في العاصمة الإارية، ونوافيكم بالتفاصيلكاملة من خلال متابعة السطور التالية، فتابعونا.
طرح قطع أراضي جديدة
أوضح المهندس “وليد عبد الرحمن حجاجي” رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن وملوي الجديدة، بأن كافة قطع الأراضي المقترح استثمارها تتضمن مساحات وأنشطة متعددة، هذا وتعتمد على نظام التخصيص المباشر وتنطوي على المواصفات الآتية ” تقع بمركز خدمات المدينة بنشاط طبي، مساحتها تبلغ 2512 م2، سعرها التقديري 2880 جنيه للمتر المسطح.
وقد تم تحديد مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات بدايةً من تاريخ استلام قطعة الأرض، علاوة على أن الاشتراطات البنائية يجب ألا تتجاوز عن نسبة 40% من مساحة الأرض، هذا بجانب وجود بدروم + دور أرضي + مع إضافة 2 دور متكرر، كما وجب التنويه إلى إلزامية العمل وفقاً لاشتراطات (وزارة الصحة والدفاع المدني وشئون البيئة).
قطع أراضي الإسكان
نتعرف على مجموعة الأراضي التي توفرها الوزارة فيما يلي:
- سوف يتم طرح قطعة أرض خلال المرحلة الأولى بنشاط عمراني متكامل/ ذات مساحة 74000 م2، وذات سعر تقديري حوالي 1240 جنيه للمتر المسطح.
- على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات منذ تاريخ الاستلام لقطعة الارض، مع الاشتراطات البنائية بإجمالي مساحة مُعدة للإسكان لا تتعدى 50% من إجمالي مساحة أرض المشروع.
- علاوة على تحديد مساحة الخدمات بنسبة تتراوح من 8 : 12% من اجمالي مساحة أرض المشروع.
- كما تم طرح قطعة أخرى بمركز خدمات المدينة للنشاط التعليمي، ذات بمساحة 40780 م2 وحدد السعر التقديري بحوالي 1505 جنيه للمتر المسطح، والمدة القررة لتنفيذ المشروع (5) سنوات لا أكثر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الإسكان تعلن طرح قطع أراضي جديدة بمزايا متنوعة .. التنفيذ على 3 سنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.