وزارة الإسكان تعلن طرح قطع أراضي جديدة بمزايا متنوعة .. التنفيذ على 3 سنين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان اليوم من قبل وزارة الإسكان عن طرح قطع أراضي استثمارية، والتي يتم التقديم عليها من خلال التوجه لمقر هيئة المجتعات العمرانية في العاصمة الإارية، ونوافيكم بالتفاصيلكاملة من خلال متابعة السطور التالية، فتابعونا.

طرح قطع أراضي جديدة

أوضح المهندس “وليد عبد الرحمن حجاجي” رئيس جهاز تنمية مدينة الفشن وملوي الجديدة، بأن كافة قطع الأراضي المقترح استثمارها تتضمن مساحات وأنشطة متعددة، هذا وتعتمد على نظام التخصيص المباشر وتنطوي على المواصفات الآتية ” تقع بمركز خدمات المدينة بنشاط طبي، مساحتها تبلغ 2512 م2، سعرها التقديري 2880 جنيه للمتر المسطح.

وقد تم تحديد مدة تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات بدايةً من تاريخ استلام قطعة الأرض، علاوة على أن الاشتراطات البنائية يجب ألا تتجاوز عن نسبة 40% من مساحة الأرض، هذا بجانب وجود بدروم + دور أرضي + مع إضافة 2 دور متكرر، كما وجب التنويه إلى إلزامية العمل وفقاً لاشتراطات (وزارة الصحة والدفاع المدني وشئون البيئة).

قطع أراضي الإسكان

نتعرف على مجموعة الأراضي التي توفرها الوزارة فيما يلي: