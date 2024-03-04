انت الأن تتابع خبر قرار عاجل من النائب العام بشأن طالبة العريش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.

تهدف هذه الأخبار الكاذبة إلى تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، مما دفع النيابة العامة إلى تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص جميع المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة.

تهدف التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت أي من هذه المواقع قد تضمنت أخبارًا كاذبة أو بثت أي شائعات من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم.

تؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه، إلا أن ذلك لا يعني التعدي على المصالح العامة، خاصة أمن المجتمع وسلمه.

وتشدد النيابة على أن نشر أخبار كاذبة تقطع بارتكاب جرائم دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة، ودون دليل على وقوعها، هو تصرف ضار مخل بالعدالة ويشيع الفتنة بين المواطنين