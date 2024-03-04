6 صور من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم بتوقيع محمد مختار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 10:29 مساءً - اعتاد مدير التصوير محمد مختار على مشاركة جمهور الدراما صورًا من كواليس أعماله الدرامية المميزة، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشر أكثر من صورة من مسلسل "إمبراطورية ميم" والتي نالت إعجاب الجمهور ممن أثنى عليها بصورة كبيرة في التنفيذ مثلما اعتاد مع أعماله الذى يتمكن خلالها من وضع بصمته مع كل عمل.
جدير بالذكر أن مدير التصوير محمد مختار سبق وكون ثنائيا ناجحا مع المخرج محمد سلامة فى أكثر من عمل آخرها العام الماضى فى فيلم الكتيبة 101 حينما أخرج لوحًا بصرية مميزة، وقبلها راجعين يا هوي مع خالد النبوى أيضًا.
مسلسل إمبراطورية ميم وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
الرواية الأصلية التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له، وتم تقديم فيلم يحمل نفس الاسم وقامت ببطولته النجمة فاتن حمامة عام 1972 مع تغيير طفيف لتكون البطلة هي الأم.