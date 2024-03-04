6 صور من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم بتوقيع محمد مختار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 10:29 مساءً - اعتاد مدير التصوير محمد مختار على مشاركة جمهور الدراما صورًا من كواليس أعماله الدرامية المميزة، وهو ما حصل مؤخرًا حينما نشر أكثر من صورة من مسلسل "إمبراطورية ميم" والتي نالت إعجاب الجمهور ممن أثنى عليها بصورة كبيرة في التنفيذ مثلما اعتاد مع أعماله الذى يتمكن خلالها من وضع بصمته مع كل عمل.

جدير بالذكر أن مدير التصوير محمد مختار سبق وكون ثنائيا ناجحا مع المخرج محمد سلامة فى أكثر من عمل آخرها العام الماضى فى فيلم الكتيبة 101 حينما أخرج لوحًا بصرية مميزة، وقبلها راجعين يا هوي مع خالد النبوى أيضًا.