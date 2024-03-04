متحدث الوزراء: الأولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 10:29 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستسعى خلال الفترة المقبلة سواء الإفراج عن السلع وتوفير مدخلات الإنتاج والأدوية، وتوافر النقد الأجنبي والذى سيساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف محمد الحمصانى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر لمساعدتها فى تحقيق معدلات التنمية، برفع معدلات النمو وخفض التضخم خلال 2025 لأقل من 10%.

تابع محمد الحمصانى، رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة توفير النقد الأجنبى للإفراج عن السلع الأساسية من الجمارك المصرية، وهى تمثل أولوية للسع للمواطنين وهى السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، وكذلك مستلزمات الإنتاج لزيادة المعروض من السلع فى الأسواق وبالتالى خفض أسعارها.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن قيمة السلع الموجودة فى الجمارك 2 مليار دولار بعد حصرها خلال الفترة الماضية، وخلال الساعات المقبلة سنشهد الإفراج على مزيد من تلك السلع، وسيستشعر المواطنين تغير فى الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنجد زيادة فى المعروض وانخفاض فى الأسعار.

استطرد محمد الحمصانى، كان من الضرورى توفير مدخلات الإنتاج والأعلاف بسعر منخفض مما ينعكس على أسعار اللحوم، ووزارة التموين لديها مخزون كبير من السكر والحكومة حرصت على توفير المزيد منه بمنافذ ومعارض الوزارات، وبداية من مارس الحالى تم تطبيق الحد الأقصى لأسعار السلع الذى يمكن الدولة من الرقابة على الأسواق.

وذكر محمد الحمصانى، البنك المركزى سيعمل مع كافة الجهات على توفير النقد الأجنبى الذى سيمكن الحكومة من توفير مستلزمات الإنتاج والتعامل مع مختلف الملفات.

وأكد محمد الحمصانى أن الدولة مهتمة بمتابعة الإسكان البديل وتوفير الخدمات للمواطنين الذين تم نقلهم لهذا السكن، واستمرار المتابعة، لافتا إلى أن المطارات تمثل وجهة مصر والحكومة ستدرس العروض المقدمة لإدارة وتشغيل المطارات من شركات القطاع الخاص، ومشاركة كافة الجهات الوطنية فى دراسة العروض المقدمة لإدارة وتشغيل المطارات من شركات القطاع الخاص.