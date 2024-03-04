انت الأن تتابع خبر المصيلحى يصدر قرار عاجل بشأن صرف زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف الدعم السلعى على بطاقات التموين بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد بالبطاقة، وذلك بجانب استمرار صرف الخبز المدعم. ونفى الوزير ما تردد بشأن زيادة قيمة الدعم على البطاقات من 50 إلى 100 جنيه للفرد.

شدد الوزير، خلال افتتاحه إحدى السلاسل الغذائية بمنطقة الأسمرات، على ضرورة وضع التسعيرة على كل منتج فى منافذ بيع السلع داخل المحلات، مؤكدا على عدم بيع أي منتج بدون تسعيرة. وأشار إلى استمرار تكثيف الرقابة على الأسعار فى الأسواق.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أى منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية. وتهدف هذه الممارسة إلى توفير السكر الأبيض المعبأ بمعارض أهلا رمضان 2024 وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو