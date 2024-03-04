انت الأن تتابع خبر مصير موظفي المطارات بعد خصخصة الإدارة.. مخاوف تسيطر على الساحة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عن مصير موظفي المطارات بعد خصخصة الإدارة، وأكد أن فكرة طرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص ليست وليدة اللحظة، بل هي نهج متبع في العديد من الدول الكبرى.

مصير موظفي المطارات بعد خصخصة الإدارة

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، مصير موظفي المطارات بعد خصخصة الإدارة، وأيضاً أن العمل جارٍ على الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمطارات التي سيتم طرحها.

وتتمثل الخطوة التالية في اختيار استشاري دولي ذو خبرة واسعة لوضع خطة شاملة لعملية طرح إدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية تضمن تحقيق أفضل النتائج.

معايير التقييم الفني والمالي للشركات

سيتم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية المشاركة في المشاريع المطروحة، بالإضافة إلى مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، سوف تقوم الحكومة باختيار أفضل العروض وإعلان كافة المعلومات في الوقت المناسب، كما حدث في صفقة رأس الحكمة.

وتتم عملية الاستثمار والطروحات من هذا النوع وفق ضوابط وشروط خاصة، مع إتاحة الفرصة للشركات الدولية والمحلية للمشاركة في تقديم العروض، يتم دراسة كافة المتطلبات والعروض من حيث الكفاءة والقدرة المالية والتشغيلية، لضمان اختيار أفضل شريك لتنفيذ المشروع ، تهدف هذه المشاريع الاستثمارية إلى زيادة تدفق المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة في المطارات، بما يساهم في تنشيط قطاع السياحة بشكل كبير.

حقوق العاملين العاملين في المطارات