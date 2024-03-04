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أحمد جودة - القاهرة - فرصة ذهبية.. سجل ورقك الآن للتقديم على وظائف بنك مصر لعام 2024

وظائف بنك مصر يتسال الكثير من الخارجين والطالبة عن رابط التقديم على وظائف بنك مصر يجب على المتقدمين المهتمين التقديم بالبنك من خلال الموقع الرسمي لبنك مصر من خلال التقديم في الوظائف للعديد من التخصصات الإدارية التي تتطلب مؤهلات عليا وتحتاج أيضًا إلى من لديه خبرة وظيفية تتوافق مع بنك مصر ومن حيث التخصصات تم الإعلان عن التقديم على وظائف بنك مصر على الصفحة الرئيسية لبنك مصر اليكم كافة تفاصيل عن الوظائف المطلوبة في بنك مصر 2024 والمستندات المطلوب تقديمها والشروط اللازمة.

وظائف بنك مصر 2024



بعد الاعلان عن فرص وظائف بنك مصر 2024 يوفر البنك فرص عمل مهمة برواتب جذابة ومميزات مغرية للخريجين والمهتمين. زاد إقبال الباحثين كثيرًا خلال الساعات الأخيرة لمعرفة كيفية التقديم والأوراق المطلوبة.

رابط التقديم على وظائف بنك مصر



الدخول على الرابط الرسمي التابع لموقع بنك مصر.

النقر على خيار الخدمات ومنها قم بالضغط على نوع الوظيفة التي ترغب في الالتحاق بها.

يطلب منك بعض المعلومات قم بتسجيلها على الموقع ومنها:

الاسم.

السيرة الذاتية

البريد الإلكتروني الخاص بك.

ومن ثم قم بالضغط على إرسال.

الشروط للالتحاق بالوظائف الجديدة في بنك مصر

امتلاك المتقدم الجنسية المصرية.

التقدير العام الحاصل عليه المتقدم في المؤهل الدراسي الذي منح إليه يجب ألا يقل عن جيد كحد أدنى.

المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم يجب أن يكون في إحدى التخصصات المطلوبة.

القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى الخبرة في كتابتها أيضا.

الحد الأقصى لسن المتقدم يجب ألا يزيد عن 30 عاما.

نجاح المتقدم في اختبارات الكشف الطبي التي سوف تعقد.

عدم وجود أي معارف أو أقارب للمتقدم يعملون في البنك.

القدرة على استخدام جهاز الكمبيوتر وخاصة البرامج الشهيرة الأوفيس.



الأوراق المطلوبة عند تقديم طلب التعيين بأي من وظائف بنك مصر



تقديم عدد من الأوراق عند الحاجة للتعيين في البنك وهي كالتالي:

يتطلب إرسال نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك.

كما يتطلب إرسال شهادة التخرج.

إرسال صورة شخصية.

إنهاء الخدمة العسكرية.



الوظائف المطلوب شغلها في بنك مصر 2024



يوجد عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات داخل البنك، ومن أبرزها ما يلي:

وظائف قسم المبيعات.

الفنيين.

وظائف قسم التسويق.

وظائف قسم المحاسبة.

وظيفة محلل مالي.

المهندسين.

وغيرهم الكثير في مختلف التخصصات.