نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف وقيادات الوزارة يهنئون الإمام الأكبر بحلول شهر رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة وقيادات الوزارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد الطيب بحلول شهر رمضان ويتمنون له دوام التوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقد قام وزير الأوقاف على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة بتهنئة فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر اليوم.

جاء ذلك بحضور كلا من أ.د/ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د/ سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأ.د/ نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ/ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ود/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، ود/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ود/ عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، ود/ نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود/ خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، ود/ السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ/ صفوت فاروق أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية،