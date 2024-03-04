كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية تختتم زيارتها إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مارس 2024 11:26 مساءً - اختتمت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ زيارتها إلى مصر التي استغرقت يومين، حيث عقدت اجتماعات مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة -في بيان مساء اليوم الاثنين- أن سيغريد كاغ عقدت أيضًا اجتماعًا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وناقشت -خلال اجتماعاتها- الحاجة الملحة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 فيما يتعلق بالمدنيين في غزة.