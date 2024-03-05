علا الشافعي: المتحدة ترفع شعار التنوع بدراما رمضان وفكرة الـ15 حلقة حققت زخما

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 12:32 صباحاً - أكدت الكاتب الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن التنوع شعار المرحلة أثناء إعداد الأعمال الفنية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن هناك شركة 14 إنتاج تعمل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومهمتهم استقبال العديد من الأعمال الفنية من الشركات المختلفة.

وأوضحت علا الشافعي، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي إم سي، أنهم راعوا في المحتوى الدرامي فكرة التنوع لأن الجمهور مختلف وحتى يرضوا كل الأذواق لابد من وجود لجنة تتابع الأعمال الدرامية، مفيدة بأن كل الشركات ترسل المعالجات بالحلقات الأولى من المسلسلات ثم تسير العملية الانتاجية، مؤكدة أنهم في لجنة محتوى الدراما جزء من دائرة كبيرة فيها انتاج وتوزيع وتسويق.

وأشارت علا الشافعي، إلى أن العهود السابقة لم تشهد تناغمًا، ولكن مع وجود الشركة المتحدة حدثت فكرة التناغم بين الجهات العاملة في صناعة الدراما، مشددة على أن الشركة المتحدة تقدم هذا العام تنوعا في الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان بين "التاريخي والفانتازيا والكوميدي"، وأن فكرة المسلسلات الـ15 حلقة تحقق حالة من الزخم والوعي هذا العام، وتقديم تجارب مختلفة تأكيد على فكرة الصناعة.

ولفتت علا الشافعي، إلى أن السينما أو الدراما ومن يقف خلف الصناعة تشهد وجود عناصر متميزة، مؤكدة أن الدراما المصرية تثبت عام عن عام أن هناك قوة بشرية ليس لها مثيل ونفاجئ بعدد كبير من الوجوه الجديدة والأطفال في مسلسلات مختلفة، مؤكدة أن هذا اكتشاف ومواهب تسلم بعض جيل بعد جيل.