نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 جنيه.. منحه على بطاقة التموين قبل رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن رابط التسجيل الجديد للحصول على منحة بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين لعام 2024. يأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة الدعم التي أعلنتها الحكومة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم للعام 1445، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المواطن المصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات الغذائية.

تعتبر بطاقة التموين من الأنظمة الحكومية الرئيسية لدعم المواطنين، حيث توفر لهم الحصول على خمسة أرغفة بلدية يوميًا، بإجمالي 140 رغيفًا شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم صرف مقررات نقدية تصل إلى 50 جنيهًا، إضافةً إلى توفير سلع غذائية تموينية مدعمة لتلبية احتياجات الأسر المحدودة الدخل.

رابط التسجيل في منحه 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

قد كشف مصدر مسؤول تابعا لوزارة التموين والتجارة الداخلية أشار إلى أن المواطن يمكنه الآن التسجيل في الدعم للحصول على ال 100 جنيه منحة بطاقة التموين، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية:

التوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مصر الرقمية الإلكترونية من هنا.

القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل (كلمة المرور، رقم الهاتف) الذين تم تسجيلهم مسبقا على النظام.

ثم الضغط على أيقونة ( تسجيل الدخول إلى النظام).

القيام بالضغط على علامة تبويب (الخدمات تقيم الطعام أو الخدمات التموينية)، التي تتواجد ضمن الإختيارات الموجودة.

ثم الضغط على خيار (منحة 100 جنيه للبطاقة التموينية).

سوف يتم مراجعة الطلب الذي المقدم من قبل الجهات الرسمية.

وبعد ذلك سيتم الرد على الطلب فورا سواء كان بالموافقة أو كان بالرفض، مع تفاصيل سبب رفض الطلب.

التموين تجيب على أزمة السكر في المحلات والمتاجر

قام الدكتور(علي المصيلحي) وزير التموين تأكيد على أن الوزارة تسعى بشكل جاد على أنها ترفع العبء على كاهل المواطنين المصريين خاصة في هذه الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها البلاد، وتم تأكيد على استمرار في صرف السكر الحر على بطاقات التموينية ويكون قيمة كيلو سكر 27 جنيه مصري على كل بطاقة تموينية تتكون من فرد إلى ثلاث أفراد، بالإضافة أيضا إلى صرف اثنين كيلو من السكر على كل بطاقة تموينية تتكون من أربعة أفراد وأكثر من ذلك كما قام على مصيلحى بأضافة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بضخ كميات كثيرة من المواد الغذائية الأساسية من (الأرز، السكر، الزيت) في معارض أهلا رمضان لعام 2024 التي تتواجد في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تيسير الأمور على المواطن المصري ودعمه مع قدوم شهر رمضان المبارك لهذا العام.