نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل حلول شهر رمضان.. التموين: قمنا باستيراد 50 ألف طن سكر قصب لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يعتبر التموين والتجارة الداخلية الحجر الزاوي لتلبية احتياجات المواطنين المصريين خلال هذا الشهر الفضيل. وفي سياق استعدادات الحكومة لتلبية احتياجات السوق، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن إستيراد كمية هامة من السكر تصل إلى 50 ألف طن. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال فترة رمضان.

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات لتوريد كمية قدرها 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تُمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق. وتشمل فترة الوصول لهذا التوريد الكميات المحددة في الفترة من 15 إلى 30 إبريل أو من 1 إلى 15 مايو 2024، مع تحديد يوم 9 مارس كآخر موعد لتقديم العروض الفنية والمالية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، حيث تُعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح السكر الأبيض بسعر 27 جنيهًا للكجم في معارض "أهلًا رمضان 2024" ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك في إطار استمرار جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي.

في سياق آخر، تؤكد المصانع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارية استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلي، مما يسهم في توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلًا رمضان 2024" وتوفيرها بأسعار مخفضة. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الحكومة لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار معقولة في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك الفروع الخاصة بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة.

الضغوطات التموينية: تعتبر فترة شهر رمضان من أكثر الأوقات ارتفاعًا في الاستهلاك، حيث يتضاعف الطلب على السلع الغذائية وخاصة السكر، الذي يعتبر جزءًا أساسيًا من إعداد الوجبات الرمضانية. ومع تزايد الضغوطات التموينية في هذه الفترة، تتخذ الحكومة الخطوات الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك من خلال استيراد كميات إضافية من السكر لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

تأمين المخزون الاستراتيجي: تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود الحكومة لتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، وضمان توفرها للمواطنين بكفاءة. إن إجراء عمليات الاستيراد في وقت مبكر يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتجنب أي نقص في السوق أثناء شهر رمضان، مما يسهم في توفير بيئة تجارية مستقرة وضمان قدرة المواطنين على الوصول إلى السلع الأساسية بأسعار مناسبة.