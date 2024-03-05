المتحدة: نستعد لاستقبال شهر رمضان 2024.. وهكذا ننشر القوة الناعمة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار نحو حلول شهر رمضان المبارك لعام 2024، ويكشف رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، أحمد فايق، عن استعدادات الشركة والبرامج الدينية المتنوعة التي تستهدف توسيع انتشار القوة الناعمة المصرية.

نشر القوة الناعمة المصرية

في تصريحات صحفية، أكد فايق أن هدف الشركة المتحدة هو نشر القوة الناعمة المصرية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال ترجمة الأعمال كتابةً أو دوبلاجًا. وقال إن الشركة قادرة على تقديم المحتوى الدرامي مدبلجًا أو مترجمًا، مما يسهم في توصيل رسالة مصر بفاعلية.

وفيما يخص الخريطة البرامجية لرمضان 2024، أكد أحمد فايق على التضافر في الجهود بين الشركات وقطاع البرامج الدينية، مشيرًا إلى التعاون مع علماء الأزهر لتقديم برامج دينية هادفة. يشمل هذا التعاون نقل صلاة التهجد والتراويح يوميًا من مسجد الحسين إلى الشاشات التلفزيونية.

استراتيجية البرامج الدينية الصغيرة

وأوضح أن قناة الناس ستقدم 42 برنامجًا دينيًا قصيرًا لمدة 5 دقائق، لتتناسب مع انشغالات المشاهدين خلال شهر رمضان. يشمل ذلك محتوى يستهدف الشباب من خلال الدعاة مثل مصطفى حسني وعمرو مهران.

تقديم محتوى ديني موجه للأطفال

وفي سياق متصل، أعلن فايق عن محتوى ديني موجه للأطفال، مع إطلاق مسلسل "هاشتاج" الذي يستمر في مسيرة النجاح بتقديم منهج تاريخي بطابع كرتوني، يركز على الهوية المصرية. وأشار أيضًا إلى عدد من البرامج الدينية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

بهذا، تظهر الشركة المتحدة استعداداتها لرمضان 2024 بتقديم محتوى ديني متنوع يلبي احتياجات المشاهدين في هذا الشهر الفضيل.

في ختام هذه النظرة الشاملة على استعدادات رمضان 2024 وبرامجه الدينية المتنوعة، نجد أن الشركة المتحدة تسعى جاهدة لنشر رسالة القوة الناعمة المصرية عبر الشاشات التلفزيونية. من خلال تقديم محتوى ديني متنوع وموجه لجميع شرائح المجتمع، تسعى الشركة لتحقيق تأثير إيجابي على المشاهدين في هذا الشهر المبارك.

إن التعاون مع علماء الأزهر وتقديم برامج دينية تلبي احتياجات الجمهور تعكس التزام الشركة بتقديم محتوى هادف ومميز في ظل التحديات الراهنة. ومن خلال إطلاق مسلسل "هاشتاج" وبرامج أخرى تستهدف الأطفال والشباب، يتجلى التفاني في تقديم محتوى يعزز القيم والهوية المصرية.

بهذا، تتوج خطط الشركة المتحدة لرمضان 2024 بجهود مباركة تعكس التزامها بتقديم تجربة تلفزيونية مميزة ومثيرة للمشاهدين خلال هذا الشهر المبارك.