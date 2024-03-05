ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد من القاهرة لأسوان والعكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 08:25 صباحاً - نقدم لكم قائمة بالقطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - أسوان ، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة