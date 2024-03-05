حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 6-3-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024: يتطلب منك الكثير من الحكمة في هذا اليوم الصعب، حيث تكون تحت تأثيرات القمر في برج السرطان، الذي يشكل مثلثًا فلكيًا مع الشمس في برج الحوت المعاكس.حظك اليوم 6-3-2024 قد يسبب هذا التأثير معاركًا فاصلة مع الزملاء في العمل، ومن نتيجتها يتم تحديد مستقبلك المهني بشكل شبه نهائي تقريبًا.

حظك اليوم الأربعاء 6-3-2024: يتضايق الشريك من ردود فعلك الغاضبة،حظك اليوم 6-3-2024 لكن الظروف الموجبة لا تبرر كل ذلك الاستياء.

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: تلزمك الكثير من الحكمة في هذا اليوم الصعب تحت تاثيرات القمر من السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس في برج الحوت المعاكس يسبب في معركة فاصلة مع الزملاء في العمل، وبنتيجتها تتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريباً.

عاطفياً: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحياً: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يوماً بعد آخر.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: يجعلك هذا اليوم الناجح طموحا في طرح تغيير اسلوبك عندامك ماكلك ثيابك طريقة تعاملك مع الاخرين فانت تحت الضوء مشهوراً مشعا كالنور مع وجود المثلث الفلكي المائي بين أصدقاءك القمر في برج السرطان والشمس في برج الحوت فتتحمس لتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل.

عاطفياً: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 6-3-2024

مهنياً:يوم مميز ماديا مع انتقال القمر الى البيت الثاني بيت المال ما يحمّسك على البيع أو الشراء او اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة لكن نصيحتي دائما هي بالتنظيم والتوازن بين مدخولك ومصروفك خاصة في هذه الايام الصعبة معيشيا اقتصاديا وامنيا الله يحمي الجميع ويسعدك.

عاطفياً: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ. تخوض تجربة جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: خطوة جيدة تسعدك فانت لبق ولطيف ومتفهم في تعاملك مع الآخرين وبعروضك تطوع المواقف الصعبة لصالحك في هذا اليوم الجيد جدا تحت تاثيرات المثلثات الفلكية المائية بين القمر في برجك والشمس والكواكب مجتمعة في الحوت ما يجعلك من بين الأكثر حظا على مختلف المستويات.

عاطفياً: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: حاول ان تبحث عن حلول واقعية في ظل هذا اليوم المتوتر والضاغط وحاول ان تعطي اهمية اكبر لاعمالك في هذا اليوم المتقلب الذي يحمل اعباء ومسؤوليات مهنية ومتطلبات عائلية خفف من المواجهة وطرح التحديات في كل المجالات ولا تقدم وعلى خطوة من دون تفكير ولا تصعد من جو خلافي .

عاطفياً: تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك.

صحياً: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: وجود القمر في السرطان في البيت رقم ١١ بيت الدعموالظروف المسهلة والسلسلة الني تحمل أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال الوضع المهني في الدرجة الأولى انت شخص قوي وقادر ان تلعب دورا ممتازة في محيطك المهني والعائلي.

عاطفياً: تشعر بالجاذبية الزائدة وتترك أثراً لدى الجنس الآخر. تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة.

صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص على وصول

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: يحمل هذا اليوم مسؤوليات ايضافية ما يجعلك حائرا من أين تبدأ حاول ان تكون أكثر هدوء وأقل عرضة للغضب فالامور ليست سهلة تحت تأثيرات القمر من السرطان نصيحة مرر هذا اليوم بلطف ودبلوماسية لا تغامر ولا تفتح أبواب تسبب لك بمشاكل ايضافية ولا تثق بأحد اتبع حدسك.

عاطفياً: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.

صحياً: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: تشعر بالحماس وتكون الاقوى حظا بين الابراج تحت تاثيرات المثلثات الفلكية المائية بين برج السرطان وبرج الحوت الذي يؤمن لك دعما كبيراونوعية وقت ولا أروع تساعدك وتحميك نفسيا جسديا دراسيا مهنيا وماليا..

عاطفياً: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم.

صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: يوم جيد يحمل حظوظا وتسهيلات مل يجعلك تتاقلم وتكيف مع المستجدات نوعية الوقت ممتازة قد تفرح لامر سعيدوتنخرط في مجتمعات جديدة ويكون تأثيرك ايجابي على المحيط يوم مهم حاول ان تستثمره بطريقة صحيحة.

عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: حاول ان تمشي الامور بطريقة لبقة وبكل لطافة وهدوء وموضوعية مع وجود القمر من السرطان الذي قد يسبب لك بعض العراقيل والاحراج حاول ان تكون أكثر هدوء ولا تتسرع في ردود افعالك ولا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

عاطفياً: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذراً وعدم المزج بين العواطف والمال.

صحياً: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: سيكون بانتظارك يوما طوبلا يحمل اعمال متراكمة ومسؤوليات كبيرة لكن مع تواجد الكواكب مجتمعة في برجك سوف تتسهل الامور وبفضل كفاءاتك ايضا سيمر هذا اليوم بطريقة جيدة تحمل طاقات إيجابية جدا ما يجعلك تشعر بالارتياح فتاخذ حقك وتتقدم بقوة تطوّر أعمالك بكل ثقة بالنفس.

عاطفياً: تشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 6-3-2024

مهنياً: لا تزال التأثيرات الفلكية المائية هي المسيطرة تحمل معها واجواء ممتازة تسرع الامور فتكون الأوضاع سهلة وميسرة ومؤيدة تحت تاثيرات المثلث الفلكي المائي بين القمر من السرطان والشمس من برجك ما يجعلك متحمسا لكل جديد وطارئ لذلك لن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد التسويات المناسبة لها.

عاطفياً: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.

صحياً: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.