نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة الصباحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنبيهًا من الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في جميع أنحاء مصر من تجاوز حاجز 30 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

تفاصيل حالة الطقس

التوقعات العامة



يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا في القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا في جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

تحذيرات من الشبورة



حذرت الأرصاد من انتشار شبورة مائية ما بين الساعة 4 والساعة 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط الرياح:

تشير الخرائط إلى نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية بسرعة تصل إلى 30 كم/س على فترات متقطعة.

حالة البحر

- البحر الأبيض المتوسط:

حالة معتدلة متوقعة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

- البحر الأحمر:

حالة معتدلة متوقعة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية.

درجات الحرارة

- يتراوحت درجات الحرارة في بعض المدن كالتالي:

- القاهرة: 26/15 درجة مئوية

- أسوان: 31/15 درجة مئوية

- شرم الشيخ: 27/18 درجة مئوية

- الإسكندرية: 26/13 درجة مئوية

- مطروح: 23/12 درجة مئوية

يُنصح بأخذ الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المتوقعة لتجنب التأثيرات السلبية للشبورة الصباحية، ويجب متابعة تحديثات الأرصاد الجوية للمحافظة على سلامة الرحلات والتنقلات.