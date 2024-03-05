الزمالك يتدرب فى السعودية اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 09:32 صباحاً - يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبه الجماعى اليوم فى السعودية، بعد وصوله أمس الأثنين قبل مواجهة الأهلى في نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها الجمعة المقبل.

وغادر الفريق القاهرة بعد إلغاء مباراته أمام سوار الغينى، التي كان مقرر إقامتها الأحد لعدم وصول الفريق الغينى في الموعد المحدد.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوميز فكرة الاستهتار أو التهاون في مواجهة الاهلى، ويتعامل معها بجدية كاملة في ظل أهميتها للفريقين، خاصة وأن جوميز كشف في تصريحات سابقة أن هدفه تحقيق بطولة كأس مصر، على حساب الأهلى وتدوين البطولة الأولى له مع لزمالك ، لأن التاريخ يذكر الفائز فقط في المباريات النهائية.