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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة فودافون مصر، وهي أكبر مشغل اتصالات في البلاد، عن حدوث عطل فني غير متوقع في الساعات الأخيرة، مما أدى إلى تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لعدد كبير من العملاء في جميع أنحاء مصر.

عبر مستخدمو فودافون عن استيائهم على منصات التواصل الاجتماعي بسبب عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، بالإضافة إلى ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

عطل فني يضرب شبكة فودافون مصر ويعطل خدمات الاتصال والإنترنت"

حتى الآن، لم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني الذي حدث، ومع ذلك، هناك توقعات تشير إلى أن العطل قد يكون ناجمًا عن خلل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

بالخطوات.. حل مشكلة عطل شبكة فودافون مصر

ومن أجل حل هذه المشكلة المؤقتة، يُنصح مستخدمو فودافون بتغيير إعدادات شبكة هواتفهم المحمولة من الـ 4G إلى الـ 3G أو 2G.

يمكن القيام بذلك من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار إعدادات الاتصالات والشبكات، ثم اختيار شبكة المحمول وتحديد النظام المفضل واختيار الـ 2G أو 3G. وعندما يتم حل المشكلة، يمكن للمستخدمين أن يعيدوا إعدادات الشبكة إلى ما كانت عليه في الأصل.

هذا الإجراء المؤقت سيمكن المستخدمين من الاستمرار في استخدام خدمات الاتصال والإنترنت بشكل محدود حتى يتم إصلاح العطل الفني في شبكة فودافون مصر.