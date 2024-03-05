نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر خدمة استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2024 من بين الخدمات المهمة التي يرغب العديد من الأفراد في مصر في معرفة تفاصيلها.

يعتبر هذا الكارت أحد الخدمات الرئيسية التي تقدمها الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لهم الاستفادة من جميع الخدمات الوطنية المتاحة داخل البلاد مجانًا أو برسوم رمزية، وفقًا لمجموعة من الشروط.

يمكن الاستعلام عن هذا الكارت بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

إليك خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المخصص لهذه الخدمة. انقر على قسم "خدمات ذوي الإعاقة". اختر خيار "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". أدخل الرقم القومي للشخص ذو الإعاقة. اضغط على زر البحث. ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالكارت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة



يوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا لجميع المستفيدين من هذه الخدمة، وتشمل بعض هذه المزايا:

يتيح الكارت الحصول على جميع الخدمات الصحية والتعليمية المختلفة بسهولة. يحق لحامل الكارت التوظيف في القطاعات الحكومية بنسبة تصل إلى 5%. يمكن لصاحب الكارت أن يترافق معه مرافق لمساعدته في إنجازاته التعليمية. يتم توفير التكامل في التعليم لأصحاب الإعاقات. يحصل حامل الكارت على إعفاء ضريبي كامل من قبل هيئة الضرائب.

الفئات المستحقة للحصول على معاش ذوي الاحتياجات الخاصة



حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على معاش خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل هذه الفئات: