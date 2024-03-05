نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير السلع الإستراتيجية للمواطنين.. نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى وزارة التموين جاهدة لتوفير العديد من السلع الإستراتيجية للمواطنين الذين يحملون بطاقات التموين.

وبالتالي، يزداد البحث من قبل المواطنين عن السلع التموينية، وخصوصًا قبل قدوم الشهر الكريم، لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، في هذا السياق، سنقدم لكم معلومات حول نصيب الفرد في تموين شهر مارس وسنوضح حقيقة زيادة 100 جنيه.

أعلن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، عن نصيب كل فرد من حاملي بطاقة التموينية قبل قدوم شهر رمضان.

ومن المعروف أن نصيب الفرد لشهر مارس لم يشهد أي تغييرات كما يشاع، حيث يبلغ نصيب كل فرد 50 جنيهًا حتى البطاقة التي تشمل أربعة أفراد. أما في حالة البطاقة التي تشمل خمسة أفراد، فإن الفرد الخامس سيحصل على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا.

نصيب الفرد من السلع التموينة

وبالتالي، يحصل كل فرد في بطاقة التموينية على السلع التالية:

زجاجة زيت بحجم 800 مل، ولا يزيد عدد الزجاجات للبطاقة الواحدة عن أربع زجاجات. كيس سكر بوزن كيلوجرام لكل فرد، ولا يزيد عن ستة كيلوجرامات للبطاقة الواحدة. 2 كيلوجرام من الأرز للبطاقة التي تشمل أربعة أفراد فأكثر. كيلوجرام واحد من الأرز للبطاقة التي تشمل فردين.

اسعار السلع التموينية

أما بالنسبة لأسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، فتختلف باختلاف السلع وتأتي على النحو التالي:

سعر كيلوجرام السكر المعبأ هو 12.60 جنيهًا.

سعر زيت الخليط بحجم 800 مل يبلغ 30 جنيهًا.

سعر علبة مرقة الدجاج بوزن واحدة هو 6 جنيهات.

سعر 800 جرام من المكرونة هو 14 جنيهًا.

سعر كيلوجرام المكرونة هو 17.5 جنيهًا.

سعر علبة العدس المجروش بوزن 500 جرام هو 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ بوزن 500 جرام هو 9 جنيهات.

سعر كيس دقيق بوزن كيلوجرام واحد يبلغ 18 جنيهًا.

سعر سلعة المسلي الصناعي بوزن 800 جرام هو 36 جنيهًا.

سعر سلعة الشاي الناعم بوزن 40 جرام هو 5 جنيهات.

سعر علبة صلصة بوزن 300 جرام هو 8 جنيهات.

وبخصوص زيادة التموين 100 جنيه، تم تداول بعض الشائعات حول زيادة نصيب الفرد في التموين ليصبح 100 جنيه بدلًا من 50 جنيه. ولكن يجب أن نوضح أن هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة، وقد أكد وزير التموين أن الحكومة لم تدرس تأثير ذلك الأمر على الميزانية، وبالتالي فإن النصيب لشهر مارس 2024 لا يشهد أي تغييرات ويبقى 50 جنيهًا لكل فرد.

وبهذا، يكون قد تم توضيح نصيب الفرد في التموين لشهر مارس 2024 وتفاصيل السلع التموينية المتاحة، وأنه لا صحة لشائعات زيادة 100 جنيه في التموين.