نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- عطل فني يُعرقل خدمات فودافون مصر ويتسبب في انقطاع الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت شبكة "فودافون مصر"، واحدة من أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، في الساعات الماضية، لعطل فني مفاجئ أثر على خدماتها في جميع أنحاء البلاد، حيث تسبب هذا العطل في تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء.

قام العديد من مستخدمي فودافون بالشكوى على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، بالإضافة إلى ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

حتى الآن، لم تعلن شركة فودافون عن سبب العطل الفني، ولكن هناك توقعات تشير إلى أن العطل قد يكون ناجمًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فودافون مصر حققت نموًا في إيراداتها خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت 13.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 31.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 التي بلغت 10.5 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر نحو 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.9٪ مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 والتي كانت بلغت 45 مليون مشترك.

من النتائج التي تم الإعلان عنها، فإن الشركة استقطبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.

عند النظر في الأرقام المتعلقة بفودافون مصر، فإن عدد عملاء الفاتورة بلغ نحو 5.44 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، في حين بلغ عدد عملاء الكارت المدفوع مقدمًا 42.3 مليون مشترك.

ويبلغ متوسط العائد الشهري من عملاء الشركة 82 جنيهًا، بينما يبلغ العائد الشهري من عملاء الكارت المدفوع مقدمًا 74 جنيهًا، والعائد الشهري من عملاء الفاتورة 148 جنيهًا.

عملاء فودافون مصر

بلغ العدد المتصل بالإنترنت عبر شبكة فودافون مصر 28.9 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 28.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2023. وفي أوائل يناير، تم زيادة أسعار الانترنت الثابت بنسبة 30٪.

نمت حركة البيانات بنسبة 40.7٪، مع زيادة عدد مشتركي بيانات الهاتف النقال بنسبة 12.9٪ ليصل إلى 28.9 مليون. كما ارتفع عدد الأجهزة الذكية الموصولة بشبكة فودافون مصر بنسبة 5.3٪ لتصل إلى 32.4 مليون جهاز.

تواجه شبكة "فودافون مصر" حاليًا عطلًا فنيًا مفاجئًا أثر على خدمات الاتصال والإنترنت لملايين العملاء في مصر. ورغم أن الشركة لم تعلن بعد عن سبب العطل، إلا أن هناك توقعات بأنه ربما يكون ناجمًا عن عطل في كابل رئيسي للشبكة.

يعد فودافون مصر واحدة من أكبر شركات الاتصالات في مصر، حيث حققت نموًا في إيراداتها وزيادة في عدد عملائها خلال الأشهر الأخيرة قبل حدوث العطل.