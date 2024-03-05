نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 117 حالة اشغال وتعديات بشوارع العمرانية لتحقيق السيولة المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات بشوارع الهرم، والشعب، وكمال هويدي، والوحدة العربية.

وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقوم بأشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 117 حالة اشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، كما تم إيقاف اعمال تشطيب محل دون تصريح بالعقار ١ شارع الهنيدى وتم سحب المعداتوذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.

كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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