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أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك وموجة الحر الشديدة التي ضربت العديد من الدول فجأة، بدأ الكثيرون من أفراد الشعب المصري، وخاصة أصحاب العمل، في البحث عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024.

أصبح هذا السؤال واحدًا من أكثر الاستفسارات التي يتم البحث عنها على محرك البحث جوجل في الساعات القادمة، في هذا السياق، سنوضح موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر.

قرار عودة التوقيت الصيفي في مصر

في العام الماضي، عام 2023، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من شهر أبريل وحتى نهاية شهر أكتوبر، حيث يستمر التوقيت الصيفي والشتوي لمدة ستة أشهر.

ومع ذلك، حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 قبل بدء شهر رمضان المبارك، فيما يخص تطبيق التوقيت الصيفي في رمضان 2024، قررت دار الإفتاء المصرية أن يبدأ شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس الحالي، وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي في يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2024، حيث ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة الحالية، وبالتالي تصبح الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من منتصف الليل.

أسباب عودة التوقيت الصيفي

تعود أسباب عودة تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 إلى الفوائد الاقتصادية التي تم اكتشافها وفقًا للأبحاث والدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة.

تشير هذه الدراسات إلى أن استخدام الكهرباء المتوفرة في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، والذي يستخدم في إنتاج الكهرباء، يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يقرب من 150 مليون دولار سنويًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يؤدي إلى توفير نحو 25 مليون دولار

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توقيت رمضان وفوائده الاقتصادية

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وموجة الحر الشديدة التي ضربت العديد من الدول بشكل غير متوقع، يبحث الكثيرون في مصر، وخاصة أصحاب العمل، عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024.

وقد تصدر هذا السؤال قائمة الأسئلة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل في الساعات القادمة، وفي هذا السياق، سنوضح موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 في مصر.

في العام الماضي، عام 2023، قررت الحكومة المصرية تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من شهر أبريل وحتى نهاية شهر أكتوبر، مما يعني أن كل من التوقيت الشتوي والصيفي سيستمر لمدة ستة أشهر، ومع ذلك، حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 قبل بدء شهر رمضان المبارك.

تطبيق التوقيت الصيفي في مضان 2024

أما بالنسبة لتطبيق التوقيت الصيفي في رمضان 2024، فقد قررت دار الإفتاء المصرية أن يبدأ شهر رمضان المبارك في يوم الإثنين الموافق 11 مارس الحالي، وسينتهي في يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي في يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2024، حيث سيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وبالتالي ستكون الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من منتصف الليل.

عودة تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 تأتي بناءً على فوائد اقتصادية عديدة تم اكتشافها من خلال الأبحاث والدراسات التي أجرتها وزارة الطاقة.

وتشير هذه الدراسات إلى أن استخدام الكهرباء المتوفرة في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، والذي يستخدم في إنتاج الكهرباء، يمكن أن يؤدي إلى توفير ما يقرب من 150 مليون دولار سنويًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق التوقيت الصيفي قد يؤدي إلى توفير نحو 25 مليون دولار سن