برئاسة الدكتور سويلم .. عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :

- ضرورة الإلتزام بعقد إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة في مواعيدها المقررة ليتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق

- أهمية نهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية

- أتوجه بالتحية لمراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من سيادتهم

- التوجيه للشركة القابضة ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة وإستغلال الأصول المملوكة لها

- التشديد على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية ، وبحضور السادة أعضاء الجمعي والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال إجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وقد إستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والايرادات المتوقعة عن هذا العام المالي ، وقام السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الإعتبار لتعديل تلك الموازنة .

كما تم إعتماد لائحة شئون العاملين ولائحه العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري والصرف بعد بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية .

وقد شدد الدكتور سويلم على الإلتزام بعقد إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق .

كما أكد سيادته على أهمية نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع السادة الحضور على الجهد المبذول ، سواء السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من سيادتهم ، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة ، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة .

كما إلتقى الدكتور سويلم بكل من السيد الأستاذ الدكتور/ عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق ، والسيد الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة ، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها .