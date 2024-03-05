وزير التنمية المحلية يزور الفيوم اليوم لتفقد مشروعات حياة كريمة ووضع حجر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:28 صباحاً - يقوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم بزيارة إلى محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية .

و سيكون في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله المحافظة كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور محمد عماد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وذلك بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة .

ويشمل برنامج زيارة اللواء هشام آمنة وضع حجر الأساس لمجمع تخزين الزيتون بمركز يوسف الصديق، كما تشمل الزيارة تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وكذا تفقد معرضي أهلاً رمضان بمدينتي أبشواي والفيوم، ووضع حجر الأساس لسوق دمو لتجارة الماشية ومعرض منصة " أيادي مصر " لمنتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية بالمحافظة.