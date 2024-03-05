للأسبوع الثاني على التوالي هجمات إرهابية دامية ببوركينا فاسو.. ومرصد الأزهر: سيناريو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 10:28 صباحاً - أعلن جيش بوركينا فاسو مقتل نحو 27 إرهابيًا منتمين لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، من بينهم "حسن إدريسا بولي" القيادي بالتنظيم، عقب قتال عنيف على حدود ولايتي موهون ونيالا.

يأتي إعلان الجيش بعد هجومين داميين شهدتهما البلاد مطلع الأسبوع الماضي استهدف أحدهما مسجدًا بينما استهدف الهجوم الثاني كنيسة ما أسفر عن مقتل العشرات، كما وقعت هجمات أخرى في نهاية شهر فبراير، أبرزها على مفرزة تانكوالو العسكرية (شرق)، وعلى كتيبة التدخل السريع 16 قرب كونغوسي (شمال) والكتيبة المختلطة في منطقة واهيغويا (شمال).

ومطلع الأسبوع، أقر وزير الأمن محمد سانا في تصريح للتلفزيون الوطني بأنه خلال نهاية الأسبوع الماضي، سجلت هجمات منسقة ومتزامنة عدة في البلاد.

يشار إلى مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف مدني وجندي على يد الإرهابيين الذين ينشطون في البلاد منذ عام 2015، كما اضطر حوالي مليوني شخص إلى النزوح من منازلهم بحثًا عن مكان آمن.

وفي إطار متابعته للأوضاع الأمنية في إفريقيا، يحذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تعاظم خطر ووحشية التنظيمات الإرهابية في القارة وبخاصة في منطقة الساحل الإفريقي، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها عدة بلدان مع انسحاب قوات مكافحة الإرهاب، وهو ما سبق للمرصد التحذير منه جراء تفكك تحالفات مكافحة الإرهاب ومحاولات التنظيمات المتطرفة العودة للساحة من جديد.