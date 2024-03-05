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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: عطل فني في شبكة فودافون في مصر اليوم.. تعرف على طريقة اصلاح العطل من هاتفك

تعرضت شركة فودافون، إحدى أكبر شركات الاتصالات في مصر، لعطل فني مفاجئ صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن العديد من المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد.

عاجل: عطل فني في شبكة فودافون في مصر اليوم.. تعرف على طريقة اصلاح العطل من هاتفك

شكاوى المستخدمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوي حول سقوط شبكة فودافون وضعف الشبكة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. أكد أغلب مستخدمي “انا فودافون ” عدم وجود الشبكة على هواتفهم وأنهم لم يتمكنو من إجراء الاتصالات وكذلك قد توقف عمل الإنترنت عبر الهاتف، الأمر الذي أثار حالة من القلق العارم حيث يستخدم شبكة فودافون الملايين من الاشخاص.

أسباب العطل

لم تعلن شركة فودافون حتى الآن ما أسباب وجود العطل في الشبكة، حيث أكد أغلب مستخدمي “انا فودافون ” عدم وجود الشبكة على هواتفهم وأنهم لم يتمكنو من إجراء الاتصالات وكذلك قد توقف عمل الإنترنت عبر الهاتف، الأمر الذي أثار حالة من القلق العارم حيث يستخدم شبكة فودافون الملايين من الاشخاص.

أثار العطل المفاجئ في شبكة فودافون حالة من القلق بين المستخدمين، خاصةً مع اعتمادهم على الخدمات التي تقدمها الشركة في حياتهم اليومية.

تغيير ضبط الشبكة

في الوقت الحالي، لا يوجد حل نهائي للعطل، ولكن يمكن للمستخدمين تغيير ضبط تشغيل شبكه فودافون وتحويلها من 4G ل 2G أو 3G سوف تعود الشبكة للعمل من جديد وذلك كحل بديل حتى يتم تصليح العطل.

وينتظر المستخدمون بفارغ الصبر تصريحات من شركة فودافون توضح فيها سبب العطل وموعد عودة الخدمة إلى طبيعتها.



