نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة سويلم.. اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الري، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على إعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وقد إستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والايرادات المتوقعة عن هذا العام المالي، وقام السادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التى سيتم أخذها في الإعتبار لتعديل تلك الموازنة.

كما تم إعتماد لائحة شئون العاملين ولائحه العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري والصرف بعد بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرات على القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١ الصادرة بالقانون ١٩٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية.

وقد شدد الدكتور سويلم على الإلتزام بعقد إجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق.

كما أكد على أهمية نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمنى المقرر للتنفيذ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ فى معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من سيادتهم، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة

كما إلتقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الاسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوى الخبرة، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.

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