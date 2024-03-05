الحكومة تنفى إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مارس 2024 11:25 صباحاً - انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي لجميع الطلاب، بمختلف المراحل التعليمية، وذلك حفاظاً على انضباط سير العملية التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب غير الملتزمين بالحضور دون أعذار داخل المدارس.

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