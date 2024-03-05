بشرى سارة قبل رمضان.. أماكن يمكنك من خلالها الحصول على السكر بـ27 جنيه.. تعرف عليها الأن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نستعرض أهم أماكن طرح السكر بـ27 جنيها، في إطار قيام الحكومة بالسعي نحو حل الأزمة الراهنة التي تحيط بساعة السكر، حيث قامت الحكومة بطرح السكر بسعر 27 جنيها، لذلك فقد زادت التساؤلات من المواطنين حول أماكن طرح السكر بالسعر المحدد ونوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.

أماكن طرح السكر بسعر 27 جنيها

في ضوء توفير مجموعة من السلاسل التجارية المشتركة بمبادرة تخفيض أسعار السلع، فقد تم توفير منافذ تابعةةلوزارة الداخلية بمختلف المحافظات لبيع السكر بسعر 27 جنيها، وهي كالتالي:

مجموعة الشوادر والمعارض التي صممت بشكل مؤقت، والتي تتبع مديرية التموين.

كافة منافذ جمعيتي وكذلك منافذ التموين.

محال البقالة التي تعلن عنها المديرية.

جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية.

المنافذ التابعة لوزارة الزراعة.

معارض أهلا رمضان.

انخفاض طفيف بسعر السكر اليوم

وجب التنويه أن سعر السكر الحر شهد اليوم انخفاض طفيف، نوضحه على النحو التالي:

سجل سعر السكر بالأسبوع الماضي سعر يتراوح من “45:35”.

علاوة على ان سعر السكر اليوم سجل 53 للكيلو المعبأ.

وطبقا لما ذكرته بوابة مجلس الوزارء مؤخراً فسوف تستقر أسعار السكر استقراراً نسبياً خلال الفترات المقبلة.

مع الأخذ في الحسبان أن العديد من المحال الكبرى طرح كميات من عبوات السكر المعبأ بقيمة 27 جنيهاً، مع شريطة حصول كل مستهلك على كيلو واحد في اليوم.

الحصول على السكر الحر ببطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أن حصول المواطن على السكر الحر بسعر 27 جنيها، يتم دون تحمل أي رسوم إضافية، مع الأخذ في الحسبان حصول الأسرة المكونة من 3 أفراد على كيلو سكر مدعم، وما يتجاوز ذلك يحصل على اثنين كيلو.